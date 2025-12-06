İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

AP'li vekilden uluslararası suç ortaklığı çıkışı! İsrail'in Eurovision'da yeri yok

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Galan, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının yasaklanması gerektiğini belirterek aksi durumun 'uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısı' olacağını vurguladı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 11:13
AP'li vekilden uluslararası suç ortaklığı çıkışı! İsrail'in Eurovision'da yeri yok
Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanyol milletvekillerinden Estrella Galan, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in Eurovision'a katılması kesinlikle yasaklanmalı." diyen Galan, "İsrail, Filistin halkına karşı soykırımdan sorumludur. Her müzik veya spor müsabakasına katılımı, uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısıdır." dedi.

Galan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yarışmadan dışlandığını anımsatıp, aynı kararın İsrail için alınmamasına tepki göstererek bu durumu "son derece ikiyüzlü" olarak nitelendirdi.

Ülkesi İspanya'nın İsrail'in katılması halinde yarışmaya katılmayacağını açıklamasından gurur duyduğunu dile getiren Galan, "Bu, barış ve insan haklarına güçlü bir bağlılığın göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmayıp yarışmasına izin verilmesinin ardından, aralarında İspanya'nın da bulunduğu birçok ülke, yarışmada yer almayacağını duyurmuştu.

