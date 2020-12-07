AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 07:52 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 07:52

Cezayir'de "rejimin partisi" olarak nitelenen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayladığı karar tasarısında Cezayir'deki insan haklarına ilişkin getirdiği eleştirilerin arkasında Fransa'nın olduğunu bildirdi.

UKC Genel Sekreteri Ebul Fazl Baci, UKC Siyasi Büro toplantısında yaptığı konuşmada, AP'nin onayladığı Cezayir'deki insan hakları durumuna ilişkin karar tasarısının sömürgeci güçler, özellikle de Fransa'nın yönlendirmesiyle kabul edildiğini söyledi.

UKC Genel Sekreteri Ebul Fazl Baci, UKC Siyasi Büro toplantısında yaptığı konuşmada, AP'nin onayladığı Cezayir'deki insan hakları durumuna ilişkin karar tasarısının sömürgeci güçler, özellikle de Fransa'nın yönlendirmesiyle kabul edildiğini söyledi.

UKC Genel Sekreteri Ebul Fazl Baci, UKC Siyasi Büro toplantısında yaptığı konuşmada, AP'nin onayladığı Cezayir'deki insan hakları durumuna ilişkin karar tasarısının sömürgeci güçler, özellikle de Fransa'nın yönlendirmesiyle kabul edildiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu 26 Kasım Perşembe günü Cezayir'deki İnsan Haklarının Durumu başlıklı karar tasarısını onaylamış ve tasarıda Cezayir'deki insan hakları durumunun endişe verici olduğunu kaydetmişti.

- CEZAYİR, AP'NİN ONAYLADIĞI TASARIYI "İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir Avrupa ülkesi böylesine kaba ve kabul edilemez bir yöntemle iç işlerimize karışamaz." ifadeleri kullanılmıştı.

AP'nin attığı bu adımın, "hakaret ve aşağılama" şeklinde nitelendiği ve Cezayir-Avrupa ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulunulmuştu.

Açıklamada, belgenin, "düşmanca bir üsluba sahip olduğu ve Cezayir halkı ile onların egemenlik tercihlerine karşı sömürge döneminden kalma ataerkil bir zihniyet taşıdığına" dikkat çekilmişti.

AP, Kasım 2019'da da Cezayir'deki siyasi durumla ilgili bir karar tasarısı onaylamış, Cezayir makamları o zaman söz konusu adımı, "küstahlık" olarak değerlendirmiş ve Avrupa Birliği kurumları ile ilişkileri yeniden gözden geçirme tehdidinde bulunmuştu.