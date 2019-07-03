AP'nin yeni başkanı İtalyan David Maria Sassoli oldu
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu.
- AA
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu.
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