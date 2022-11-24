AP'ye keman çantasında balyoz gönderdi

"Kremlin'in aşçısı" olarak da anılan Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, AP'ye iletilmek üzere "KİBER FRONT Z" adlı oluşumun temsilcisine "bilgi bavulu" verildiği bildirildi.

KİBER FRONT Z'den yapılan açıklamada da söz konusu "bilgi bavulu"nun Konkord temsilcisinden teslim alındığı belirtilerek, "Müzisyenlerin vazgeçilmez bir aksesuarı olan keman kutusu, büyük olasılıkla sahte kan izleri olan ve üzerinde damganın bulunduğu bir balyoz içeriyordu." ifadesi kullanıldı.

Gönderiye ilişkin olarak paylaşılan görüntülerde, balyozun üzerinde Wagner yazısı ve bir logonun yer aldığı görülüyor.

AP, "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenlediği suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısını dün kabul etmişti.

Tasarıda, Wagner ile Rusya'nın finanse ettiği silahlı grupların da terör listesine alınması istenmişti.



