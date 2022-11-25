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Dünya

AP'yi sarsan olay! Keman kutusu içinde gönderildi

Wagner'in kurucusu Prigojin, AP'ye kanlı balyozlu tehditte bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etmesinin ardından Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rus oligark Yevgeny Prigojin, AP'ye gönderilmek üzere Rus sosyal medya grubu temsilcisine kanlı balyoz verdi.

IHA25 Kasım 2022 Cuma 07:39 - Güncelleme:
AP'yi sarsan olay! Keman kutusu içinde gönderildi
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya'yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etmesiyle bölgedeki gerilim artıyor. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucularından, Rus oligark ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeny Prigojin, AP'ye gönderilmek üzere sosyal medyada haber paylaşımı yapan Kiber Front Z grubunun temsilcisine keman kutusu içerisinde sapında kan izleri bulunan bir balyoz gönderdi. Prigojin'in sahibi olduğu Concorde şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun hangi kanunlarla yürütüldüğünü bilmiyorum. Ancak, bu karar yürürlüğe girmeden önce (Rusya'nın terör devleti ilanı) Avrupa Parlamentosu'na bir belge sunmam istendi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında, Wagner'in paralı askerlerinden Yevgeny Nuzhin Rusya saflarından Ukrayna tarafına geçmişti. Kiev'de kaçırılarak Rusya'ya götürüldüğü iddia edilen Nuzhin'in burada balyozla infaz edildiğine dair görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

AP TARAFINDAN TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKE İLAN EDİLMİŞTİ

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Rusya'nın terörü destekleyen ülke olarak tanımlanmasına ilişkin öneri oylamaya sunulmuştu. Yapılan oylamada 494 evet oyuna karşı 58 hayır oyu çıkarken, AP üyelerinden 44'ü ise çekimser kalmayı tercih etmişti. Önerinin Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında işlenen 40 binden fazla savaş suçunu içerdiği belirtilen belgelere dayalı olarak hazırlandığı bildirilmiş, kabul edilen öneri üzerine alınan kararla Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etmişti.

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