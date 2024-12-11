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Dünya

Araçların sığabileceği tünel kazmışlar! Münbiç'te PKK/YPG'nin yeraltı ağı deşifre oldu

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağı görüntülendi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Araçların sığabileceği tünel kazmışlar! Münbiç'te PKK/YPG'nin yeraltı ağı deşifre oldu
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Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te apartmanların bulunduğu bir mahallede keşfedilen tünelde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

AA ekibi, PKK/YPG terör örgütünün Münbiç ilçe merkezinde kazdığı tünel ağını görüntüledi.

ARAÇ GİREBİLECEK BÜYÜKLÜKTE

Uzunluğu henüz tespit edilemeyen ve birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor.

Ayrıca teröristlerin araç sokabileceği genişlikteki tünellerin içinde lastik izleri ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulunuyor.

Terk edilmiş tünel ağının yakınlarında, bir terör örgütü unsurunun cesedi ele geçirildi.

SMO TEL RIFAT İLÇE MERKEZİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DEN KURTARMIŞTI

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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