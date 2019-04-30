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Araçta ceset var ihbarı yapıp bombayı patlattılar

Salvador'da bir araçta ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polislerin inceleme yaptıkları sırada meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı.

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Yerel medyada yer alan haberlerde, El Salvador?un başkenti San Salvador?da bulunan Soyapango bölgesinde boş bir aralana park edilen aracın içinde ceset olduğuna dair yapılan ihbarlar sonucu polis ekipleri harekete geçti.
 
Olay yerine gelen iki polis memuru, araçta battaniyeye sarılmış ve insanı andıran bir cismi gördü. Polislerin cismi kontrol etmek için yaklaştığı sırada, araçta patlama meydana geldi. 2 polisin yaralandığı olay sonrası battaniyeye sarılmış cismin bir cansız manken olduğu ortaya çıktı.
 
Polis, ihbarları yapanları ve saldırıyı düzenleyenlere dair geniş çaplı araştırma başlattı.

Araçta ceset var ihbarı yapıp bombayı patlattılar

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