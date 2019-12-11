Arakan kasabı Lahey Adalet Divanı’nda
Gambiya’nın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulmasına yönelik Myanmar’a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan UAD’de açılan davanın ilk duruşmasında Gambiya Adalet Bakanı Abubacar Tambadou ve Myanmar’ın fiili lideri Ang San Suu Çi de katıldı. Tambadou Myanmar devletinin Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımı bir an önce durdurmasını istedi. Mahkemeden tedbir talebinde bulunan Tambadou, Myanmar’ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesini talep etti. Çi ise suçlamaları dinleyerek bugünkü celsede yapacağı savunmaya yönelik hazırlık yaptı.
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