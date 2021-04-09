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Dünya

Arakan Müslümanları: Hindistan ölüm emrimizi imzaladı

Hindistan, öldürülmemek için iltica eden 170 Myanmarlı sivili sınır dışı edecek.

Star.com.tr09 Nisan 2021 Cuma 21:24 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 21:25
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Hindistan, geçen ay Müslümanı öldürülmemek için Cammu Keşmir'e kaçan 170 Arakanlı Müslüman sivili sınır dışı etme kararını durdurmayı reddediyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'de gözaltına alınan yaklaşık 170 Arakanlı mültecisinin Myanmar'a sınır dışı edilmesini durdurmayı reddetmesi yakalanan Müslümanlar tarafından "ölüm emri" olarak adlandırıldı.

Myanmarlı mülteciler, "Myanmar'a geri dönersek muhtemelen öldürüleceğimizden korkuyoruz. Ancak üst mahkeme Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan'a yerleşmek için ülke vatandaşı olma şartı olduğunu belirterek bizi sınır dışı edeceğini açıkladı." dediler.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, geçen ay Cammu Keşmir'de gözaltına alınan Arakanlı sivillerin "ülkenin iç güvenliğine tehdit" oluşturduğu iddiasıyla serbest bırakılmasına yönelik verilen dilekçeyi reddettiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, çoğunluğu Müslüman olan yaklaşık 5 bin Arakanlı , Budistlerin Myanmar'da kanlı saldırılarından kaçtıktan sonra, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Cammu'ya sığındığını bildirdi.

Star.com.tr

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