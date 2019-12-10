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Arakan soykırımı davası bugün başlıyor

Budist çeteler ile Myanmar ordusunun yüz binlerce Arakanlı Müslümanı öldürdüğü soykırım davası Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün görülecek. Davada soykırımcıları Myanmar’ın fiili lideri Ang Suu Çii temsil edecek.

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Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından yüz binlerce Arakanlı Müslüman’ın katledildiği, Birleşmiş Milletler tarafından ‘etnik temizlik’ olarak nitelendirilen soykırıma ilişkin dava bugün Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı’nda başlıyor. Gambiya’nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına açtığı davaya Myanmar’ın fiili lideri Ang San Suu Çii’nin bizzat katılacağı belirtilirken, Avrupalı Arakanlılar bunun adaletin başlangıcı olacağını söyledi. Avrupa Arakanlı Müslümanlar Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, Arakan halkının adalet için 60 yıldır beklediğini vurgulayarak, “10 Aralık, Arakanlı Müslümanlar için tarihi bir gün olacak. Bu, onlarca yıldır süren soykırımın acısı için adaletin ve hesap verebilirliğin başlangıcıdır” dedi. 

ZULÜM SÜRÜYOR

Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım zulmünün devam ettiğine dikkati çeken Kyaw, “Arakanlı Müslümanlar hala eğitim hakları, acil tıbbi yardım hakları ve ibadet özgürlüğü gibi birçok hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ile karşı karşıya. Çok sayıda kişi, toplama kamplarına hala temel insani ihtiyaçlara erişimi olmayan bir şekilde yerleştiriliyor. Durum daha da kötüleşti” ifadesini kullandı. Kyaw uluslararası topluma Arakanlılar için güvenli bölge oluşturulması çağrısı yaparken, Hollanda Myanmarlı Müslümanlar Birliği Başkanı Khairul Boshor da soykırıma dair ciddi kanıtlar bulunduğunu ve Gambiya’nın davayı kesinlikle kazanacağına yürekten inandığını dile getirdi. 

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