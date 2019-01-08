Arakan’da yeni soykırım emri

Myanmar ordusunun Rohinya Kurtuluş Ordusuna karşı aşırı güç kullanma ve geniş çaplı saldırıya geçeceği aktarıldı. Birleşmiş Milletler’in Myanmar’da öldürülen ve göçe zorlanan Arakan Müslümanları ile ilgili hazırladığı raporda, komutan ve generallerin soykırım suçu ile yargılanması gerektiği belirtildi. Raporda “Askeri zorunluluklar asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır” denildi. Myanmar ordusu Ekim 2016’da sivillere saldırıya geçip yüzlerce Arakanlı Müslümanı öldürmüş, 700 binden fazla kişi göçe zorlamıştı. Bir milyona yakın Arakanlı Bagladeş ve diğer komşu ülkelerde hayatta kalma mücadelesi veriyor.