Arakan’ın sesleri 511 gün sonra özgür

Myanmar Devlet Başkanı Win Myint’in ilan ettiği af kapsamında 6 bin 520 mahkum ile birlikte serbest kalan gazetecilerden Wa, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, işine dönmek için sabırsızlandığını ve gazeteciliğe devam edeceğini söyledi. Fransız AFP’ye bilgi veren Myanmar devlet yetkilileri ise bu kararın ülkenin uluslararası arenada zarar görmemesi için alındığını ifade etti.