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Arakan’ın sesleri 511 gün sonra özgür

Myanmar’da Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı soykırımı tüm dünyaya duyuran haberler yaptıkları için ‘devlete ait gizli belgeleri ifşa’ suçundan 511 gündür cezaevinde bulunan Reuters haber ajansı muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo tahliye edildi.

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Myanmar Devlet Başkanı Win Myint’in ilan ettiği af kapsamında 6 bin 520 mahkum ile birlikte serbest kalan gazetecilerden Wa, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, işine dönmek için sabırsızlandığını ve gazeteciliğe devam edeceğini söyledi. Fransız AFP’ye bilgi veren Myanmar devlet yetkilileri ise bu kararın ülkenin uluslararası arenada zarar görmemesi için alındığını ifade etti. 

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