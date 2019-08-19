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Arakanlı çocukların geleceği tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Myanmar’da yaşadıkları baskı ve zulmün ardından Bangladeş’teki kamplara yerleştirilen Arakanlı mülteci çocuklarla ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı.

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Raporda, Bangladeş’te mülteci kamplarında bulunan yaklaşık 745 bin mültecinin arasında bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sorunun acilen çözümlenmesi gerektiği belirtildi. UNICEF raporuna göre, 4 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 280 bin Arakanlı mülteci çocuk eğitim alabiliyor. Bu çocuklardan 192 bini okulda eğitim alıyor. Diğerleri ise eğitimlerini geçici öğrenim merkezlerinde alıyor. Bölgede mülteci çocukların eğitim gördüğü 2 bin 167 okul var.25 binden fazla çocuk ise herhangi bir eğitim programına katılmıyor. 

15 ile 18 yaşındaki çocukların büyük bir bölümü ise hiçbir eğitim alamıyor. Bu çocukların eğitim alamaması ise çok büyük bir tehlike olarak değerlendiriliyor. UNICEF raporunda genç ve çocukların yeterince eğitim alamamaları halinde uyuşturucu kaçakçıları, insan tacirleri ve uluslararası fuhuş tacirlerinin eline düşebileceğini belirtiyor.

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