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Dünya

Arakanlı Müslümanların soykırım davasında Fransa da olacak

Fransa'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım davasına müdahil olacağı bildirildi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Arakanlı Müslümanların soykırım davasında Fransa da olacak
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Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, başkent Dakka'da gerçekleştirilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron-Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid görüşmesinin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Fransa adalet ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları desteklemek üzere diğer ortaklarıyla Uluslararası Adalet Divanında görülen Gambiya-Myanmar davasına müdahil olma kararını duyurur." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Bangladeş'in yıllarca Myanmar'dan zorla yerinden edilen Arakanlı Müslümanlara barınak ve insani destek sağlama konusundaki cömertliğini takdir ettiği belirtilen açıklamada, her iki ülkenin de Arakanlı Müslümanların durumunu ve ülkelerine geri dönüşlerini uluslararası gündemin üst sıralarında tutma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Her iki ülke, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde ana vatanlarına erken bir tarihte geri dönmelerini sağlayacak koşulların yaratılması ihtiyacını yinelemektedir." denildi.

Öte yandan, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların bulunduğu kamplarda yürüttüğü faaliyetlere 1 milyon avro katkıda bulunacağı açıklandı.

Macron bugün, Bangladeş ile ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için yaptığı ziyaret kapsamında Bangladeş Başbakanı Hasina ile bir araya gelmişti.

"33 yılın ardından Güney Asya ülkesini ziyaret eden ilk Fransız lider" olan Macron ile Başbakan Hasina görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımların yanı sıra Arakanlı Müslümanlar, ticaret, yatırım ve iklim değişikliği ile mücadeleye destek gibi konuları ele almıştı.

- GAMBİYA, SOYKIRIMIN SORUŞTURULMASI İÇİN UAD'YE BAŞVURMUŞTU

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyor.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

  • soykırım davası
  • Arakanlı Müslümanlar
  • Uluslararası Adalet Divanı
  • Fransa

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