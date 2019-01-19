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Arakanlıları şimdi de suçiçeği salgını vurdu

Myanmar’daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların Cox’s Bazar kentinde yaşadıkları kamplarda suçiçeği salgını yaşanıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Cox’s Bazar’daki kamplarda yaşayan 800’den fazla Arakanlı sığınmacının suçiçeğine yakalandığı bildirildi. Açıklamada, aralık ayından 13 Ocak’a kadar, Cox’s Bazar’daki kamplarda yaşayan 832 Arakanlı sığınmacıya suçiçeği bulaştığının doğrulandığı belirtildi. Arakanlı Müslümanların yaşadığı bu kamplardaki suçiçeği salgını karşısında Bangladeş Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve diğer sağlık sektörü ortaklarından oluşan bir ekip tarafından denetimin artırıldığı ve önlemler alındığı kaydedildi.   Kamp sakinleri, bu sayının bini geçmesinden endişe ediyor. Kamp sakinlerinden 60 yaşındaki Nasima Khatun, kampta sıçanların yanı sıra büyük sivrisineklerin ve diğer böceklerin olduğuna dikkati çekerek kamptakilerin çeşitli hastalıklara yakalandığını söyledi.

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