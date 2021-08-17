Aralarında Türkiye de var... ABD listeyi güncelledi

AA 17 Ağustos 2021 Salı 18:39 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 18:39

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) sürekli değişen listesinde "çok düşük riskli" 1'inci seviyeden "çok yüksek riskli" 4'üncü seviyeye 4 farklı seviye bulunuyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını buna göre güncelliyor.

Son 28 günde 100 bin kişide en az 500 Kovid-19 vakası görülen ülkeler, CDC tarafından 4'üncü seviye listesine alınıyor.

Türkiye, daha önce "3'üncü seviye, yüksek riskli" ülkeler arasında bulunuyordu. Son 14 günde Çin, Güney Afrika, İran, Brezilya, İngiltere ve 26 Schengen ülkesinde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan ABD, Türkiye'den seyahatlerde güncel Kovid-19 testi dışında bir kısıtlama uygulamıyor.