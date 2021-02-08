İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0901
  • EURO
    8,5342
  • ALTIN
    415.61
  • BIST100
    1533.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu terörle mücadele konferansı düzenleyecek
Dünya

Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu terörle mücadele konferansı düzenleyecek

Rusya, Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin parlamento başkanlarının katılımıyla terörle mücadele konusunda konferans düzenleneceği öğrenildi.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:15
ABONE OL

Rusya Devlet Dumasından yapılan açıklamaya göre Volodin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Moskova'da bir araya geldi.

Açıklamada Volodin'in, terörle mücadele konusunda Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin parlamento başkanları seviyesinde konferans düzenleneceğini bildirerek, "Konferansın Moskova'da yılın sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Volodin'in İranlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Rusya-İran Parlamento Yüksek Düzey Komisyon Toplantısı'nın organize edilmesinin ele alındığının aktarıldığı açıklamada Volodin'in, ABD'nin Avrupa pazarında kendi gazını satmaya çalıştığına dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada Volodin'in "Bu bir ticaret savaşıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilerek, ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğine dikkati çektiği aktarıldı.

İran Meclis Başkanı Galibaf'ın ise görüşmede, İran dini lideri Ali Hamaney'in mektubunu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.