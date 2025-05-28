Savunma meraklılarını yakından ilgilendiren gelişme ile Rusya ve Belarus arasında kritik bir adımın atıldığı ifade edildi. Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Andrei Lukyanovich tarafından teyit edilen teslimat, Belarus'un hava kabiliyetlerini modernize etme yönündeki devam eden çabalarında önemli bir adımı teşkil ediyor.

Belarus devlet medyasına konuşan Lukyanovich, jetleri "en son model, yüksek manevra kabiliyetine sahip, çok amaçlı Su-30SM2 savaş uçakları" olarak tanımladı ancak ne Belarus ne de Rus yetkililer teslim edilen uçak sayısını açıklamadı.

Mİ-35M HELİKOPTERLERİ İDDİASI

Rusya ile daha geniş kapsamlı askeri-teknik işbirliği anlaşmasının bir parçası olan bu satın alma, Belarus'un bu hafta sonuna doğru Rus Mi-35M helikopterlerini de teslim alacağı yönündeki haberlerle aynı zamana denk geliyor.

Bu hamle, Ukrayna'daki devam eden savaş ve Belarus'un Rusya ile stratejik uyumu tarafından yönlendirilen Doğu Avrupa'daki artan jeopolitik gerginliklerin olduğu bir zamanda geliyor. Teslimatın kesin amacı açıklanmasa da, Belarus'un karmaşık bir bölgesel güvenlik ortamında askeri duruşunu güçlendirme niyetini vurguluyor.

12 ADET SU-30SM JETİ SİPARİŞ ETTİLER

Belarus Hava Kuvvetleri, 2010'ların sonlarında başlatılan bir modernizasyon programının parçası olarak Su-30SM serisini filosuna kademeli olarak entegre ediyor. Rusya ile 2017'de yapılan bir anlaşmaya göre Belarus, yaşlanan Sovyet dönemi uçaklarının yerini almak üzere 12 adet Su-30SM jeti sipariş etti.

Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın bildirdiğine göre teslimatlar 2019'da başladı ve ilk dört jet o yılın Kasım ayında geldi. 2020'ye kadar dört uçak daha teslim edildi ve toplam sekize ulaştı. Bu jetler Belarus'un hava savunma yeteneklerini geliştirmek ve hem havadan havaya hem de havadan karaya operasyonlar için çok rollü bir platform sağlamak için tasarlandı.

Orijinal Su-30SM'nin yükseltilmiş bir versiyonu olan Su-30SM2, gelişmiş aviyonikler, iyileştirilmiş motorlar ve geliştirilmiş silah sistemleri içeriyor ve bu da onu daha zorlu bir varlık haline getiriyor. Mayıs 2025 teslimatı için kesin sayılar açıklanmasa da, güvenilir kaynaklar Belarus'un şu anda en az 8 Su-30SM jeti işlettiğini ve yeni Su-30SM2'lerin bu rakamı muhtemelen artırdığını öne sürüyor.

Belarus'un envanterindeki diğer savaş uçakları arasında, Sovyet döneminden kalma ve MiG-29BM standardına göre modernize edilmiş MiG-29 uçağı da yer alıyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) son tahminlerine göre, yaklaşık 30 adet jet hizmette bulunuyor.

Belarus'un Su-30SM serisini edinme geçmişi, Rusya ile stratejik uyumunu ve istikrarsız bir bölgede güvenilir bir hava kuvvetini sürdürme ihtiyacını yansıtıyor. Belarus, 2017'de Rusya'nın United Aircraft Corporation (UAC) şirketiyle 12 Su-30SM jeti için bir sözleşme imzaladı ve teslimatların başlangıçta 2020'ye kadar tamamlanması planlanıyordu. Üretim zorlukları ve finansal kısıtlamalara atfedilen gecikmeler süreci yavaşlattı, ancak ilk jetler 2019'da Baranovichi'deki 61. Avcı Hava Üssü'ne konuşlandırılarak geldi. Su-30SM, hava hedeflerini ele geçirme, kara saldırıları gerçekleştirme ve keşif görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahip çok yönlülüğü nedeniyle seçildi.

BÖLGEDE GERGİNLİK ARTIYOR

Ukrayna'daki savaş, NATO'nun Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'daki doğu kanadını güçlendirmesiyle Doğu Avrupa'daki gerginliği artırdı. Belarus'un Su-30SM2 jetlerini edinmesinin, bu dinamiklere bir cevap olarak görülebileceği ve komşusu Rusya ile artan ilişkisine örnek teşkil ettiği belirtildi.