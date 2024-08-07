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Dünya

Arap aşiretler Deyrizor'daki PKK/YPG işgaline baş kaldırdı: Birçok noktada çatışmalar yaşanıyor

ABD ordusunun desteğiyle 'DEAŞ'la mücadele' adı altında PKK/YPG tarafından işgal edilen Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, teröristlerin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt mensupları arasında birçok noktada çatışmalar yaşanıyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Arap aşiretler Deyrizor'daki PKK/YPG işgaline baş kaldırdı: Birçok noktada çatışmalar yaşanıyor
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Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, sabah saatlerinde çatışmaya başladı. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, doğu ve güneydoğu kırsalında 9 ayrı noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

TERÖRİSTLERİN SÖZDE KONTROL NOKTALARINA SALDIRI

Arap aşiretleri Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında daha önce de şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

NÜFUSUN TAMAMI ARAPLARDAN OLUŞAN DEYRİZOR'DA PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

YEREL HALK YARDIMLARDAN MAHRUM BIRAKILIYOR

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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