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Dünya

Arap aşiretler harekete geçti! Hedef terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklar

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki Rakkalı Arap aşiretleri, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklarını kurtaracaklarını belirtti.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
Arap aşiretler harekete geçti! Hedef terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklar
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Rakkalı Arap aşiretlerinin temsilcileri, PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya geldi.

Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

"HALKIMIZI AYRILIKÇI TERÖRİST SDG VE ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ"

Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." diye konuştu.

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Madan, "Altyapıyı ve devlet kurumlarını koruyacağız. Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. SDG saflarındaki evlatlarımızdan bu ayrılıkçı örgütten ayrılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini kesmesini isteyen Madan, kentin teröristlerden temizlenmesiyle halkın evlerine döneceklerini anlattı.

"BİZ, BU KATİL ÇETEYİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.

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PKK/YPG'li teröristlerin, rejimin yıkılmasıyla sokaklara dökülen Rakkalılara silahla saldırdıklarını hatırlatan Ebu Nur, şunları kaydetti:

"Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür."

Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD'nin desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.

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