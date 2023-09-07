Suriye'de PKK/YPG destekli SDG'ye karşı başkaldıran Arap aşiretleri, ABD'yi SDG'nin suçlarına ve baskıcı politikalarına göz yumarak çatışmalara zemin hazırlamakla suçladı. Aşiret temsilcileri, yerel halkın PKK'lı teröristlerin yolsuzluk, baskı, ırkçılık, ayrımcılık ve şiddetinden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap aşiretleri arasında Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da başlayan ve diğer illere sıçrayan çatışmalar devam ederken, aşiret temsilcileri Washington yönetimini PKK'nın baskıcı politikalarını görmezden gelerek çatışmalara zemin hazırlamakla suçladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İngiltere merkezli Middle East Eye'e konuşan aşiret temsilcileri ve uzmanlar, PKK'nın Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde ırk ayrımcılığı yaptığı ve bölgenin kültürel yapısını görmezden gelen uygulamaları hayata geçirmeye çalıştığını bildirdi. Ayrıca PKK'lı teröristlerin geniş bir yolsuzluk ağı kurarak savaş nedeniyle ağırlaşan ekonomik koşulları iyice zorlaştırdığı belirtildi.

KADINLAR ASKERE ALINIYOR

Arap aşiretler, SDG'nin Arap çoğunluklu yerlerde anti-demokratik bir yönetim sergilediğini ve barışçıl protestoları şiddetle bastırdığını bildirdi. Ayrıca SDG'nin ideolojisinin, geleneksel ve muhafazakar Arap nüfusla taban tabana zıt olduğu, Arap kadınların SDG tarafından askere alınmak istenmesi gibi uygulamaların toplumda büyük tepki çektiği vurgulandı. Bölgede demografik değişiklik hedefleyen SDG'nin, Arapların Deyrizor'a yeniden yerleşmesine engel olmaya çalışmakla da suçlanıyor.

EKMEK ALAMIYORLAR

Middle East Eye'e konuşan bölge uzmanları, Deyrizor'da SDG'nin kötü yönetimi sebebiyle ekonomik koşulların oldukça zorlaştığını ifade etti. ABD'nin Ohio şehrindeki Oberlin College'da Suriye uzmanı olarak çalışan ve ailesi bölgede yaşayan Mahmoud Meslat, "Deyrizor halkı acı çekiyor. Yolsuzluk her yerde. İnsanlar ekmek alacak parayı bile bulamıyor ve koalisyon tarafından tamamen görmezden geliniyorlar" diyerek insanların neden SDG yönetimini istemediğine ışık tuttu.

ESKİ BÜYÜKELÇİ ABD'Yİ SUÇLADI

ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford ise yaptığı açıklamada, Deyrizor'da yıllardır kötüleşen şartları takip eden kişilerin son gelişmelere şaşırmadığını belirterek, Arap aşiretlerin SDG ile ilgili şikayetlerinin yıllar öncesine dayandığını söyledi. ABD'nin bu endişeleri gidermek için SDG unsurlarını bölgeden çıkarıp yerlerine Arap aşiret liderlerini getirmesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını kaydeden Ford, SDG'nin ABD yardımıyla zor kullanarak düzeni tesis etmesinin bir işe yaramayacağını ve aşiretlerin sorunlarının olduğu gibi kalacağı yönünde uyardı.