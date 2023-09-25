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Dünya

Terör örgütünde panik! Arap aşiretleri, Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı taarruza geçti

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'ye karşı yeniden operasyon başlattı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Terör örgütünde panik! Arap aşiretleri, Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı taarruza geçti
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında yeniden çatışmalar çıktı.

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu kırsalında sabah saatlerinde PKK/YPG'ye karşı operasyon başlattı.

Ziyben, Tayyane ve Muhammediyye köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, operasyonun diğer bölgelere yayılmasını önlemek için Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Sabha, Ebrehiyye, Busayriye, Şahiil, Bağoz ve Ziyban köyleri için "sokağa çıkma yasağı" getirdi. Bu köylerde 2 hafta önce yoğun çatışmalar çıkmıştı.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

  • Deyrizor
  • terör örgütü

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