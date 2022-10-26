Arap Birliği dönem başkanlığı Tunus'tan resmen devralındı

Cezayir'in ev sahipliğinde 1-2 Kasım'da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi hazırlık toplantıları, daimi temsilciler ile Arap Birliği üst düzey yetkililerinin katılımıyla başkent Cezayir'de başladı.

Cezayir'in Arap Birliği dönem başkanlığını Tunus'tan devraldığı toplantıda, liderler zirvesi öncesi dışişleri bakanlarının 29-30 Ekim'de bir araya geleceği toplantıda ele alınacak dosyaların hazırlanması bekleniyor.



Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hussam Zeki, Cezayir'deki zirvenin tamamen elektronik ve kağıtsız ilk zirve olacağını söyledi.

Oturuma başkanlık eden Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nezir Arbavi ise açılış konuşmasında küresel ve bölgesel arenada yaşanan gelişmelere ve değişimlere dikkati çekti.



Arbavi, "Ortak değerlerimize dayalı büyük bir dayanışma, sinerji ve entegrasyon umudu içindeki halklarımızın isteklerini yansıtan mutabakata dayalı bir Arap Zirvesi olmasını istiyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl gerçekleştirilemeyen Arap Birliği'nin 31. Zirvesi, 1-2 Kasım'da düzenlenecek.



Cezayir'in "Arap halklarının saflarının birleştirilmesi" olarak isimlendirdiği zirveye, Katar dışındaki Körfez ülkeleri liderleri çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirmişti. Üyeliği hala askıda olan Suriye de zirvede yer almayacak.

Zirve öncesinde bölgesel çapta yoğun diplomasi trafiği yürüten Cezayir, son olarak Filistinli gruplar arasında yıllardır yaşanan bölünmüşlüğün sona ermesine yönelik uzlaşı toplantılarına ev sahipliği yapmıştı.