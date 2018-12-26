Arap Birliği, katil Esed'i tanımaya hazırlanıyor

Suriye'de başlayan iç savaş sonrasında Arap Birliği ile ilişkileri kopan katil Esed rejiminin 8 yıllık sürecin ardından tekrardan birliğe alınacağı ve Esed'le normalleşme yoluna gidileceği iddia edildi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır'ın darbeci generali Sisi ile normalleşmesinin ve Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in Esed'i Şam'da ziyaret etmesinin ardından Körfez ülkelerinin de Esed'le normalleşme yoluna gideceği belirtildi.

Sudan lideri Ömer Beşir sekiz yıllık Suriye iç savaşının ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap ülkesi lideri olmuş ve yapılan ikili görüşmeler sonrasında Esed rejiminin civar ülkeleriyle normalleşme yoluna gidilmesi için çalışmaların yapılacağı belirtilmişti.

ABD, RİYAD VE KAHİRE'YE BASKI YAPIYOR

Gazetenin haberine göre ABD, Muhammed bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan'a ve Mısır'ın darbeci generali Sisi'ye normalleşme sürecinde rol oynamaları için baskı yapıyor ve Körfez ülkelerinden Esed'in Arap Birliği'ne tekrar alınması yönünde oy kullanmaları talep ediliyor.

İRAN BASKILIYOR, BAE ELÇİLİK AÇIYOR

Suriye sahasında dikkatleri çeken bir diğer nokta ise Suriye'de çok sayıda askeri bulunan ve ülkenin yeniden imarında rol oynayan İran'ın baskılarına rağmen Esed rejimi, Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'da elçilik açmasına izin verdi.

"ESED'İN GİTMESİ ŞART DEĞİL"

Suriye sahasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası çekilme kararı alan ABD yönetimi, daha önce "vahşi hayvan" olarak nitelendirdiği Esed'in gitmesi konusundaki ısrarından vazgeçerek, "Suriye'de Esed'in gitmesine gerek yok" çizgisine geldi.

SINIR KAPILARI AÇILDI

Katil Esed rejimi ile bölge ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ise ilk olarak kendisini sınır kapılarında gösterdi. Ürdün ve Irak, Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelerdeki sınır kapılarını geçtiğimiz aylar içerisinde açmıştı.