Arap Birliği Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için devrede

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:15 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:16

Bölgedeki diplomatik krizin çözümü için Lübnan'da temaslarda bulunan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Zeki, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kardahi istifa etmiş olsaydı, Lübnan ile Körfez ülkelerinin çoğu arasında yaşanan kriz, daha başındayken sona erebilirdi. Ancak durum olduğu gibi devam etti." dedi.

Kardahi'nin istifası meselesinin bir anlamda masada olduğunu ifade eden Zeki, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda istekli olduğunu ve Kardahi'nin vatanseverliğine de güvendiğini dile getirdi.

Mısır'a döndüklerinde durumu yeniden değerlendireceklerini ve atılacak adımlar noktasında bir karara varacaklarını belirten Zeki, yaptığı görüşmeler neticesinde Lübnan'da Körfez ile ilişkilerin iyi olması yönünde bir atmosfer olduğunu ifade etti.

Zeki, Beyrut'taki temasları kapsamında gün içinde ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelmişti.

- Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a "Yemen" suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Suudi Arabistan'a Yemen'deki tutumu nedeniyle suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlayarak Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen ise 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.