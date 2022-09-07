Arap Birliği toplantısında gerginlik: Mısırlı bakan salonu terk etti

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Şukri liderliğindeki Mısır heyeti, Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un başkanlık etmesi nedeniyle toplantıdan ayrıldı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, basına yaptığı açıklamada, "Resmi oturum başlamadan önce Arap dışişleri bakanlarının istişare toplantısında bu konu masaya yatırıldı. Bu konu hakkındaki toplantıların sonuçlarını beklememiz gerekiyor." dedi.



LİBYA: MISIR'IN ARAP BİRLİĞİ TOPLANTISININ AÇILIŞINDAN AYRILMASI TÜZÜĞE AYKIRI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Mısır heyetinin, Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının açılışı sırasında salondan ayrılmasına tepki göstererek "bu davranışın Arap Birliğinin tüzüğüne aykırı olduğunu" söyledi.

Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 158. olağan toplantısına başkanlık eden Libya Dışişleri Bakanı Menguş, düzenlediği basın toplantısında, Mısır'ın tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Menguş, "Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin benim başkanlığımdaki Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısının açılışından ayrılması Arap Birliğinin tüzüğüne ve Uluslararası Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır." dedi.

UBH'nin uluslararası arenada uluslararası tüzüklerle desteklendiğini ve sadece seçimlere giden yolda geçici bir hükümet olduğunu belirten Menguş, şunları kaydetti:

"Mısır Dışişleri Bakanı'nın toplantıdan ayrılmasını saygıyla karşılıyoruz ama bunu onaylamıyoruz. Çünkü bu, Arap Birliğinin tüzüğüne ve Uluslararası Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı bir durum. Bu, bazı arkadaşların bakış açısını yansıtmıyor. Bu konu hakkında yakın zamanda bir uzlaşmaya varılmasını ve bir tür diyalog başlatılmasını temenni ediyoruz."

- NE OLMUŞTU?

Libyalı bazı kaynaklar, Mısır'ın, Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un başkanlık etmesini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

Aynı kaynaklar, Arap Birliği Mısır temsilcisinin "Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa hükümeti Dışişleri Bakanı Hafız Kaddur'un oturuma başkanlık etmesi için" diğer ülke temsilcileriyle görüştüğünü aktarmıştı.

Ayrıca Başağa hükümeti de Arap Birliğine, "Menguş'un Libya'yı temsilen Genel Kurulda oturuma başkanlık etmesinin uygun olmayacağı ve Libya'nın meşru hükümetinin kendileri olduğu" yönünde bir mektup göndermişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve beraberindeki heyet, bugün Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının açılışı sırasında salonu terk etmişti.

Mısır heyetinin toplantıya Libya'yı temsilen Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Menguş'un başkanlık etmesi nedeniyle salonu terk ettiği belirtilmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, basına yaptığı açıklamada, "Resmi oturum başlamadan önce Arap dışişleri bakanlarının istişare toplantısında bu konu masaya yatırıldı. Bu konu hakkındaki toplantıların sonuçlarını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Libya, 9 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliğinin bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen bir toplantısına başkanlık ediyor.