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Dünya

Arap Birliği'nden Cezayir'deki zirve hakkında açıklama

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir'in kasım ayında ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nin, bağlı ülkelerin gerçek anlamda saflarını birleştireceği bir zirve olacağını söyledi.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Arap Birliği'nden Cezayir'deki zirve hakkında açıklama
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Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile beraberindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la Başkent'teki Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ebu Gayt, gelecek ay düzenlenecek Arap Zirvesi'ne değinerek, "Kasım ayının başlarında Cezayir'de düzenlenecek Arap zirvesi, Arap ülkelerinin gerçek bir 'saf birliği' zirvesi olacak." dedi.

Cezayir'in Arap dünyasına olan bağlılığına vurgu yapan Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşmenin, Arap dünyasına "heyecan ve sadakatle bağlılığın ve bu zirvenin başarılı geçme isteğiyle dolu" olduğunu ifade etti.

Ebu Gayt, Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve Filistinli grupların uzlaştığı toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tebbun'u tebrik ederek, şunları söyledi:

"Filistinlilerin bu bildiriye (Filistinliler arasında anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi) bağlı kalacağını, harfi harfine uygulayacağını ve Filistin'in geleceğini savunmak için buna güvenmelerini umuyoruz."

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı. Filistinli gruplar, 13 Ekim'de üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni törenle imzalamıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenmesi planlanıyor.

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