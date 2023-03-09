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Dünya

Arap Birliği'nden Suriye açıklaması: Henüz bir mutabakat yok

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesine ilişkin Arap ülkeleri arasında henüz bir mutabakatın olmadığını söyledi.

AA9 Mart 2023 Perşembe 01:07 - Güncelleme:
Arap Birliği'nden Suriye açıklaması: Henüz bir mutabakat yok
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Ebu Gayt ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Arap Birliği'nin 159'uncu Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı'nın ardından başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün konuşulduğunu dile getiren Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler tutumlarını net olarak açıkladılar ancak şu ana kadar Arap Birliği'nde Suriye meselesine yaklaşımın ne şekilde olacağına dair bir vizyon veya yol haritası yok. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Suriye'yle ilgili bir komite oluşturulması talebini dillendirdi. Ancak Arap ülkelerinin bir mutabakatı yok."

Genel Sekreter Ebu Gayt, Suudi Arabistan'da bu ay içinde gerçekleşmesi planlanan Arap Birliği Zirvesi tarihinin de henüz netleşmediğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de Filistin halkının meşru hakları konusunda görüş birliğinin teyit edildiğine dikkati çekti.

Şukri, Arap dışişleri bakanlarının haziran ayında Avrupalı mevkidaşlarıyla bir toplantı yapmaları konusunda da mutabık kalındığını aktardı.

Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı meselesinde Addis Ababa'nın daha esnek bir tutum sergilemesi çağrısında bulunma kararının alındığını söyleyen Şukri, Etiyopya'nın tek taraflı tutumlarını sürdürmesi halinde ise gerginliğin artabileceğini ifade etti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

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