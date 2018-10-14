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Arap Birliği'nden uluslararası topluma 'İsrail'e Baskı' Çağrısı: Acil harekete geçilmeli

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barışçıl göstericilere karşı işlediği 'saldırgan ve çirkin suçları' durdurmak için uluslararası topluma acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barışçıl göstericilere karşı işlediği "saldırgan ve çirkin suçları" durdurmak için uluslararası topluma acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.
 
Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer verilen açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barışçıl göstericilere karşı işlediği "saldırgan ve çirkin suçları" durdurmak için uluslararası toplumu acil harekete geçmeye davet etti.
 
"İsrail tarafından savunmasız Filistin halkına karşı sürekli işlenen suçları" kınadığını söyleyen Ebu Ali, uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlediği suçlara son vermesi için "İsrail'e baskı" yapılması ve Filistin halkına acilen uluslararası koruma sağlanması gerektiğini dile getirdi.
 
Ebu Ali, Uluslararası Ceza Mahkemesince İsrail'in Filistin hakkında işlediği suçlara süratle, adaletli bir karar verilmesi ve ceza soruşturması başlatılması gerektiğini vurguladı.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 154 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.
 
 
"Büyük Dönüş Yürüyüşü"
 
Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
 
Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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