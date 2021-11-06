Arap Birliğinden üst düzey bir heyet krizi görüşmek için Sudan'a gidecek

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:06

Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın görevlendirmesiyle Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki'nin başkanlığında oluşturulan üst düzey bir heyet, kriz durumunu ele almak üzere Sudan'a gidecek." ifadelerine yer verildi.

Heyetin bu gece Sudan'a gideceği belirtilen açıklamada, ziyaretin, kriz durumunun ele alınmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılacağı aktarıldı.

Sudan'a gidecek heyetin üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtilen açıklamada, ziyaretin kaç gün süreceğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

- Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.