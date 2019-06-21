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Arap Birliği'nin Brezilya'ya Kudüs baskısı sonuç verdi

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, 'İş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu' dedi.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, "Arap ülkeleri, Arap Odaları Birliği ile koordine ve iş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu" dedi.
 
Ebul Gayt, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Arap Odalar Birliğinde düzenlenen 48. Arap Ortak Yüksek Çalışma Komisyonu toplantısı kapanışında, Brezilya'ya, elçiliğin Kudüs'e taşınmasının Arap ülkeleriyle ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini kesmesi anlamına geldiğini aktaran sert üslupta bir mesaj ilettiklerini söyledi.
 
Arap Birliği'nin, Arap Ortak Çalışma kurumlarının yürüttüğü çabaların önemini vurgulayan Ebul Gayt, "Arap ülkeleri, Arap Odaları Birliği ile koordine ve iş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu" diye konuştu.
 
Öte yandan Arap Birliği Ekonomi Birimi Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Hasan Ali de BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemine işaret ederek, artık dünya devletlerinin tüm uğraşlarının temelinde halklarının refahının geldiğini söyledi.
 
Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Halid Hanefi ise önlerinden dördüncü sanayi devrimi bulunduğunu ifade ederek,"Buna uyumlu bir şekilde hazır olmazsak, kendimizi gelişme ve teknoloji konvoyuna oldukça geç kalmış olarak bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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