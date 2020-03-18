Arap coğrafyasındaki 5 ülkede 103 kişide daha koronavirüs tespit edildi

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:56

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede 67 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 238'e yükseldiğini açıkladı.

Kuveyt'te de Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, 12 kişide Kovid-19'a rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 142'ye çıktığını aktardı. Sened, 15 kişinin de iyileştiğini belirtti.

Katar Sağlık Bakanlığı ise son olarak 10 kişinin daha virüse yakalandığını, böylece ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 452'ye yükseldiğini duyurdu.

Ürdün Maliye Bakanı Muhammed el-Asas da yaptığı açıklamada, 8 kişide daha koronavirüs görülmesiyle vaka sayısının 56'ya yükseldiğini, bunlardan birinin iyileştiğini ifade etti.

Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede son olarak 6 kişide Kovid-19 tespit edildiğini aktardı. Bakanlık, Umman'da vaka sayısının 39'a yükseldiğini, 13 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.