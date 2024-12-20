Arap diplomatlardan Çin'e, Orta Doğu'da daha etkin rol oynama çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Pekin'de görevli 20 Arap ülkesinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Büyükelçiler, Orta Doğu'da durumun hızla değiştiğini ve insanların acı çektiğini belirterek, Çin'den gerilimi düşürmek için daha etkin rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Vang da Orta Doğu halklarına ait olan Orta Doğu'nun büyük ülkelerin güç oyunlarının arenası ve jeopolitik rekabetin kurbanı olmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin sorununda kapsamlı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki İsrail askerlerinin çekilmesi çağrısı yapan Vang, iki devletli çözüme olan ihtiyaca işaret etti.

Vang, Suriye'de tüm tarafların, ülkenin ve halkın uzun dönemli çıkarlarını gözetmesi, açık ve kapsayıcı bir siyasal süreci hayata geçirerek terörizmin yeniden ortaya çıkmasını önlemesi gerektiğini vurguladı.