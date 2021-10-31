Arap dünyası, Yemen'de Aden Havalimanı'na yapılan bombalı saldırıyı kınadı

AA 31 Ekim 2021 Pazar 07:14 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 07:14

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen saldırıyı kınayarak, bunun, ne dini ne ahlaki ne de insani değerlerle örtüştüğünü belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı "korkakça bir eylem" olarak nitelendirilerek, Kuveyt'in şiddet ve terörün her türlüsüne karşı tutumunun net olduğu vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heyse Ebu el-Ful da terör eylemlerinin her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ifade ederek, Ürdün'ün Yemen hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sert bir şekilde kınanarak, "Yemen'in güvenlik, istikrar ve kalkınma yolundaki çabalarına ve terörle mücadelesine destek verildiği" bildirildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da "korkakça bir eylem" olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Husiler de saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde dün düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.