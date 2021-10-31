İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arap dünyası, Yemen'de Aden Havalimanı'na yapılan bombalı saldırıyı kınadı
Dünya

Arap dünyası, Yemen'de Aden Havalimanı'na yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Kuveyt, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

AA31 Ekim 2021 Pazar 07:14 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 07:14
ABONE OL

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen saldırıyı kınayarak, bunun, ne dini ne ahlaki ne de insani değerlerle örtüştüğünü belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı "korkakça bir eylem" olarak nitelendirilerek, Kuveyt'in şiddet ve terörün her türlüsüne karşı tutumunun net olduğu vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heyse Ebu el-Ful da terör eylemlerinin her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ifade ederek, Ürdün'ün Yemen hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sert bir şekilde kınanarak, "Yemen'in güvenlik, istikrar ve kalkınma yolundaki çabalarına ve terörle mücadelesine destek verildiği" bildirildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da "korkakça bir eylem" olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Husiler de saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde dün düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.