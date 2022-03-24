Arap dünyasının ilk nükleer santrali BAE'de! ikinci reaktör faaliyete başladı

BAE Nükleer Enerji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi Emirliği'nde 2012'de temeli atılan nükleer enerji santralindeki ikinci reaktörün de ticari olarak hizmete girdiği belirtildi.

BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşılamak amacıyla inşa edilen Barakah Nükleer Enerji Santrali'nde iki reaktörle 2 bin 800 megavat elektrik üretiminin gerçekleştiği aktarılan açıklamada, böylece Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin "Arap dünyasında birden çok reaktörle faaliyete geçen ilk barışçıl nükleer enerji projesi" olduğuna vurgu yapıldı.

Her iki reaktörün sıfır karbon emisyonu prensibine uygun olarak çalıştığı kaydedilen açıklamada, toplam 4 reaktörden oluşan Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin yüzde 96'yı aşkın oranda tamamlandığı ifade edildi.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki ikinci reaktörün hizmete girmesinden dolayı ülkesini tebrik etti.

Santralde görev alan mühendis, işçi ve uzmanlardan oluşan 1800 çalışana da tebriklerini ileten Al Maktum, santraldeki görevlilerin yüzde 70'inin 35 yaş altı gençlerden oluştuğunu belirtti.

Toplam maliyeti 25 milyar doları bulan Barakah Nükleer Tesisi'nin ilk reaktörü Ağustos 2020'de faaliyete geçmişti.

BAE, 2023'e kadar tesisteki diğer iki reaktörün de faaliyete geçmesini ve ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini buradan karşılamayı planlıyor.