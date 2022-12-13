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Dünya

Arap Ekonomik Birliğinden Sudan'a yatırım çağrısı

Arap Ekonomik Birliği Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Muhammedi Ahmedi el-Ni, ekonomik, sosyal krizler ve iklim değişikliğinin yaşandığı bir dönemde, Arap gıda güvenliğini sağlamak için özel sektörü Sudan'a yatırım yapmaya davet etti.

AA13 Aralık 2022 Salı 00:02 - Güncelleme:
Arap Ekonomik Birliğinden Sudan'a yatırım çağrısı
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Arap Ekonomik Birliği Konseyi'nin 114. Dönem Toplantısı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dostluk Kongre ve Toplantı Salonu'nda başladı.

"Sürdürülebilir Arap Gıda Güvenliği için Daha Yakın İşbirliğine Doğru" sloganıyla Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın himayesinde düzenlenen toplantıya, üye devletlerden bakan ve büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda ekonomist katıldı.

Büyükelçi Ni, Sudan'ın, verimli toprakları, su kaynakları ve beşeri sermayesi ile Arap gıda güvenliğini sağlamak için uygun bir yer olduğunu dile getirerek, özel sektörü Sudan'a yatırım yapmaya çağırdı.

Sudan Ekonomi ve Finans Bakanı Cibril İbrahim de toplantının Kovid-19 salgını, gıda tedarik zincirindeki aksamalar, işsizliğin artması, büyümedeki yavaşlama gibi nedenlerle istisnai ekonomik şartlarda gerçekleştiğini belirterek, ortak çabayla ve dayanışmayla mevcut sıkıntıların etkilerinin azaltılıp bu sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

İbrahim, ülkesinin yatırımcılara her türlü desteği sunmaya ve bunları karlı yatırımlara dönüştürmeye hazır olduğunu ifade ederek, Konsey üyelerini ve Arap ülkelerini, Sudan'a yatırım yapma, tarım, hayvancılık, elektrik ve altyapı alanlarındaki fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

Libya'nın konseye katılımını memnuniyetle karşılayan İbrahim, diğer Arap ülkelerinin de katılımıyla konseyin genişletilmesi tavsiyesini dile getirdi.

Arap Ekonomik Birliği Konseyi oturumları, perşembe sona erecek.

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