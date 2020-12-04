Arap İnsan Hakları Örgütü, Fransız hükümetinin ülkedeki camileri denetleme kararını kınadı

AA 04 Aralık 2020 Cuma 07:34 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 07:35

Merkezi İngiltere’de bulunan AOHR’den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliğine (AB) Fransız hükümetinin Müslümanlara karşı uyguladığı sert politikalara sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı.

Fransız hükümetinin 16 Ekim’den bu yana Müslümanlara yönelik tutuklama kampanyaları başlattığının, bu kapsamda 20’den fazla cami ile kurumu kapattığının kaydedildiği açıklamada, bu durumun Fransa’da ve başka ülkelerde nefreti daha da arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmain'in ülkede 76 caminin denetleneceğine ilişkin yaptığı duyuru kınandı.

AOHR’nin açıklamasında, Fransız hükümetinin Araplara ve Müslümanlara yönelik politikasının, Müslümanlara yönelik düşmanlığı körükleyen, saldırıları arttıran, sıkı denetim uygulanması çağrısında bulunan ve camilerin kapatılmasını isteyen aşırı sağın politikalarıyla uyumlu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Fransız hükümetinin politikası, AB normlarını ve AB mahkemelerindeki kararları, fikir ve ifade özgürlüğü ile ibadet etme özgürlüğünü onaylayan uluslararası yasaları ihlal etmektedir. Fransız makamlarını yerel ve uluslararası yasalara uygun olarak Müslümanlara eşit davranmaya, Fransız yönetimini 'Orta çağ ve sömürge' döneminin yaklaşımlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. " ifadelerine yer verildi.

- Fransa'da 76 cami denetlenecek

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada ülkedeki 76 camiyi denetleyeceklerini duyurmuştu.

Darmanin, "Camilere bağlı okul ve Kur'an okulu olup olmadığı, imamların radikalleşip radikalleşmediği, finansmanın nerden geldiği, caminin yönetimi kontrol edilecek." ifadesini kullanmıştı.

- Son 3 yılda 43 cami kapatıldı

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.