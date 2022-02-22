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Dünya

Arap Koalisyon güçleri, Husilerin mevzilerini vurdu

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Beyda ilinde bulunan Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

AA22 Şubat 2022 Salı 09:05 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 09:05
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonu, "sivilleri saldırgan operasyonlardan korumak amacıyla geniş çaplı hava saldırıları düzenlemeyi sürdüreceğiz." şeklinde açıklama yaptı. Koalisyonun belirttiği hava operasyonlarına dair Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı. Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki Kral Abdullah Havaalanı'na dün gönderilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 3'ü ağır olmak üzere 16 sivilin yaralandığı bildirilmişti. SPA'nın dün olayla ilgili haberinde, Kral Abdullah Havaalanı'na gönderilen İHA'nın imhası sırasında çevreye dağılan şarapnel parçalarından dolayı yaralananlar olduğu aktarılmıştı. Havaalanını hedef alan saldırının ardından Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere karşı geniş çaplı bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduklarını duyurmuştu.

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