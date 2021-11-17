Arap koalisyonu duyurdu: 90 milis öldürüldü

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:53

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve Beyda'da son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 29 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Söz konusu operasyonlarda 90 milisin öldürüldüğü ve Husilere ait 16 askeri araç ile bir hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca batı sahil bölgesindeki Husi hedeflerine 6 hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.



Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansı da Arap koalisyonu savaş uçaklarının son 24 saatte birkaç kenti kapsayacak şekilde 29 hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıların daha çok Marib, Taiz ve Hacce'de yoğunlaştığını açıkladı.



Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.



Arap koalisyonu dün de Marib ve Beyda'da düzenlenen operasyonlarda 130 Husi milisin öldürüldüğünü duyurmuştu.

