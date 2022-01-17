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Dünya

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 8 İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a son 24 saatte gönderdiği 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:48
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan tarafına son bir günde gönderdiği 8 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen düşmanca saldırı tehditlerini takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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