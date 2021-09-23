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Dünya

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:38
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Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalında yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentine balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, Cazan'daki sivilleri hedef alan balistik füzenin düşürüldüğü ve uluslararası hukuka uygun şekilde tüm önlemlerin alınarak tehdit kaynaklarına yönelik gerekli operasyonların gerçekleştirileceği ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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