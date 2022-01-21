Arap koalisyonu korsan faaliyetler yürütülen noktayı vurdu

AA 21 Ocak 2022 Cuma 01:06 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 03:15

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, koalisyon güçlerinin açıklamasında, Hudeyde Limanı'nın İran silahlarının Husilere ulaştırıldığı ana arter olduğu ifade edildi.

Koalisyon uçaklarının Hudeyde'de Husilerin korsan faaliyetleri yürüttüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, sivil halka, Husilerin bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Husilerin Stockholm Anlaşması'nı istismar ettiği ve deniz seyrüseferi için tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Husilerden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- STOCKHOLM ANLAŞMASI

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılan esir takasları dışında anlaşmanın sahada tamamıyla uygulanması mümkün olmadı.