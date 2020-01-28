AA 28.01.2020 14:17 - Güncelleme: 28.01.2020 14:17

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolünde bulunan Sada vilayetinde, koalisyon güçlerine ait casus uçak düşürüldü.

Uçak, Sada vilayetinin kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırındaki El-Melahit bölgesinde düşürüldü.

Koalisyon güçleri ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.