Arap koalisyonundan dikkat çeken İran iddiası!

AA 26 Aralık 2021 Pazar 19:14 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 19:14

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki son gelişmelere ilişkin Riyad'da basın toplantısı düzenledi.

İran'ı Husi milislere destek olmakla suçlayan Maliki, "İran Büyükelçisi Hassan İrlu, Marib'deki askeri operasyonları yönetiyordu." dedi.

Lübnan Hizbullahı'nın da Yemen iç savaşında rol aldığını kaydeden Maliki, "İran destekli (Lübnan) Hizbullah'ın Yemen'deki Husileri kontrol ettiğine dair kanıtlar sunacağız." ifadelerini kullandı. Maliki daha fazla bilgi paylaşmadı.

İran ve Lübnan Hizbullahı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İRAN, YEMEN BÜYÜKELÇİSİ'NİN ÖLÜMÜNDEN SUUDİ ARABİSTAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin bölgesel yetkililere dayandırdığı 17 Aralık tarihli haberinde, İran destekli Husilerin, Yemen'e hava ablukası uygulayan Suudi Arabistan'dan "Kovid-19'a yakalanan İrlu'nun Tahran'a nakli için bir İran uçağının ülkeye uçuşuna izin vermesini istediği" ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine Suudi yetkililerin "İran'ın Yemen'e uçak göndermesine izin vermeyeceklerini ve yalnızca bazı üst düzey Suudi rehinelerin serbest bırakılması halinde Umman veya Irak'tan gönderilecek bir uçağın İran Büyükelçisi'ni ülkeden çıkarabileceğini" Husilere ilettiği aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İrlu'nun Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisi için ülkeye döndüğünü söylemişti. Hatibzade, 21 Aralık'ta ise Büyükelçi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Suudi Arabistan yönetimini İrlu'nun Tahran'a naklini geciktirmek ve ölümüne neden olmakla suçlamıştı.



Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.