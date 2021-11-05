Arap Konseyinden iki ülkeye sükunet çağrısı

AA 5 Kasım 2021 Cuma 13:26 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 13:26

Başkanlığını eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsıf el-Merzuki'nin yürüttüğü Konsey, Fas ve Cezayir arasında son günlerde tırmanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arap Konseyi, iki ülkenin yönetimini sükunete, soğukkanlı olmaya ve savaş ateşini tutuşturma, bölgede istikrarı sabote etme ve nefreti artırma tehdidi taşıyan fitne ateşini söndürmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir ve Fas arasında krizi daha da kötüleştirecek ve çatışmaya neden olabilecek adımlardan derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, iki ülke halkının, milletvekillerinin, partiler ve örgütlerin bu anlaşmazlığı kontrol altına almak, düşmanlığın yayılmasını önlemek için çalışması gerektiği vurgulandı.

- CEZAYİR, 3 VATANDAŞININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIDAN FAS'I SORUMLU TUTUYOR

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Son olarak Cezayir Cumhurbaşkanlığından 3 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim'de Cezayir vatandaşlarına ait ticari malların taşındığı kamyonlara hava saldırısı düzenlendiği" belirtilmiş ve 3 Cezayirlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle Fas suçlanmıştı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Beytas ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fas bütün komşu ülkelerle iyi ilişkiler prensibine sıkı sıkıya bağlıdır." demişti.