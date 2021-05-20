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Dünya

Arap Mağrip Birliği'nin Filistin toplantısı ertelendi

Arap Mağrip Birliği'nin Filistin için dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştireceği toplantı ertelendi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 09:00 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:00
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Moritanya, Arap Mağrip Birliği'nin Filistin halkına destek amacıyla harcanan çabaların koordine edilmesi için Dışişleri Bakanları düzeyinde bugün gerçekleştireceği toplantının ertelendiğini duyurdu.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ertelenen söz konusu toplantının yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, erteleme kararının bugün düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin vizyonunu desteklemek için Arap Grubu tarafından üstlenilen hazırlıklar konusundaki yükümlülükler göz önüne alınarak verildiği aktarıldı.

Moritanya, dün Arap Mağrip Birliği'ne 20 Mayıs Perşembe günü Filistin halkına destek amacıyla harcanan çabaların koordine edilmesi için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

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