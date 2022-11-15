Arap Parlamentosu'ndan dikkat çeken 'Filistin' uyarısı

Arap Parlamentosu, Filistin direnişinin efsane lideri Yasir Arafat'ın 15 Kasım 1988'de duyurduğu "Bağımsızlık Bildirisi"nin 34. yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik "öldürme, evlerine el koyma ya da yıkmanın yanı sıra uluslararası meşru kararları, Birleşmiş Milletler Anlaşmasını ve uluslararası yasaları inkar etmeyi sürdürme" şeklindeki saldırılarının artarak devam etmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Filistin'in Arap halklarının öncelikli temel meselesi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Arap Parlamentosunun, meşru ve ulusal haklarını geri kazanma yolundaki haklı davasında Filistin halkına verdiği tam ve sürekli destek" vurgulandı.

Arap Parlamentosunun, "uluslararası meşruiyet kararlarına uygun ve 2002 Arap Barış Girişimi'ne tâbi başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasında" Filistin halkına verdiği destek de yinelendi.

Filistin halkının meşru haklarını zedeleyen herhangi bir proje veya girişimin kesinlikle reddedildiği vurgulanan açıklamada, Arap Parlamentosunun, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Birleşmiş Milletler, bölgesel ve uluslararası parlamentolar ile insan hakları örgütleri nezdinde her düzeydeki çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

- Bağımsızlık Bildirisi

Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin bağımsızlık bildirisinin ilan edilişinin üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen Filistinliler hala İsrail işgali altında yaşıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de Filistin devletinin kurulduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Filistin devletinin bağımsızlık ve egemenliğini sağlamak için İsrail işgaline karşı mücadelenin sürdürülmesini içeren Bağımsızlık Bildirisi'nde, işgale karşı aynı zamanda Arap ülkelerinin çabalarını birleştirmesi talebinde de bulunuldu.

Filistinliler, her yıl 15 Kasım'da abluka altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün yanı sıra Suriye, Ürdün ve Lübnan'da bulunan mülteci kamplarında bu bağımsızlık ilanını kutluyor.