İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,1877
  • EURO
    21,7199
  • ALTIN
    1272.17
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arap ülkeleri Sudan'daki kısa vadeli ateşkesten memnun
Dünya

Arap ülkeleri Sudan'daki kısa vadeli ateşkesten memnun

Arap ülkeleri, Suudi Arabistan ve ABD öncülüğünde, Sudan'daki tarafların kısa vadeli ateşkes üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:11 - Güncelleme:
Arap ülkeleri Sudan'daki kısa vadeli ateşkesten memnun
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, varılan anlaşmanın, ülkedeki çatışmaların tamamen durmasına zemin hazırlaması temennisinde bulunulurken, Suudi Arabistan ile ABD'ye söz konusu anlaşmada oynadığı rolden ötürü teşekkür edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti ve bunun kapsamlı ve daimi bir anlaşmaya adım teşkil etmesi dileğinde bulundu.

Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlıklarının açıklamalarında da ateşkes anlaşmasının Sudan'daki çatışmaları nihai olarak sonlandırması istendi ve ABD ile Suudi Arabistan'ın bu anlaşmaya varılmasında oynadığı rol takdir edildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve anlaşmanın şartlarına bağlı kalacağını teyit etti.

Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma da anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu ve iki tarafı ateşkese uymaya çağırdı.

- KISA VADELİ ATEŞKES

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sağlanan 7 günlük ateşkesin, Sudan yerel saatiyle 22 Mayıs 21.45'te yürürlüğe gireceğini ve Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

Sudan'ın tamamında uygulanacak "acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının" hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor.

- SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ MÜZAKERELER

ABD ve Suudi Arabistan'ın, Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde 6 Mayıs'ta başlattıkları taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta, Sudan'daki çatışmaların durdurulması için "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

- SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu ile HDK arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

  • Arap ülkeleri
  • sudan
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.