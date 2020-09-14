Arap ülkelerinde koronavirüs can almaya devam ediyor

AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:32 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:32

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 251 kişide virüs tespit edildiği ve 1661 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1578'e, vakaların 86 bin 686'ya, iyileşenlerin sayısının 67 bin 528'e ulaştığı kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 641 kişide virüs tespit edildiği, 429 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 241'e, vaka sayısının 24 bin 310'a, iyileşenlerin sayısının 8 bin 334'e ulaştığı aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 994 vaka tespit edildiğini, 370 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 250'ye, vaka sayısı 39 bin 510'a ulaşırken, 27 bin 252 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kemal eş-Şehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü can kaybının salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 252 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede salgından vefat edenlerin sayısının 24'e, vakaların sayısının ise 3 bin 314'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 206 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.