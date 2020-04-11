Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

AA 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:25 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:27

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 256'ya çıktığını söyledi.

Ülkede 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 1761'e ulaştığını kaydetti.

- MISIR



Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 135'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 95 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1794'e çıktığı ifade edildi.

- FAS



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha salgın nedeniyle vefat ettiği ve toplam can kaybının 107'ye çıktığı duyuruldu

Ülkede 74 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 1448 olduğu kaydedildi.

- TUNUS



Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 671'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25 olarak açıklanmıştı.